VOTO: 3,5/5

PRO: Iperportatile, ottimi materiali, facilissimo da usare. Suono Bose.

CONTRO: Prezzo non economico (ma in linea con il marchio Bose)

PROVATE ASCOLTANDO: Niccolò Fabi, "Diventi inventi", Tom Petty, "Wildflowers", Pink, "Beautiful trauma"

Il mercato dei diffusori portatili senza fili è andato in crescente espansione, negli ultimi anni. Ne è dimostrazione non solo la varia offerta, ma anche l'impegno dei produttori di hardware, che hanno sviluppato i propri standard di connessione alternativi al Bluetooth (come l'AirPlay di Apple), oppure sviluppato gli altoparlanti interni dei propri prodotti, usandoli come punto di forza - suggerendo agli utenti che telefonini, tablet (e computer) si possono usare autonomamente come microscopici "Ghetto blaster". Che diventano davvero "blaster" in giro per parchi, spiaggie etc, quando c'è una cassa esterna potente.

La linea SoundLink

Bose è da sempre tra le più innovative nel settore. La linea SoundLink unisce la qualità associata al marchio con design e funzionalità. La versione Micro è l'ultimo ingresso nella line-up, che comprende i modelli "Revolve" (di fascia alta) e Soundlink Color II. Il Micro è la versione ridotta e ultra portatile di quest'ultimo: 290 grammi, un quadrato alto 3 centimetri e di meno di 10 centimetri per lato.

Il design

Assolutamente essenziale e funzionale: gomma colorata, piacevole al tatto, 5 tasti incassati, la presa micro usb, e una fascia di colore diverso sul fondo, staccabile e utilizzabile come gancio per agganciare a zaini, ombrelloni, manubri, etc.

Funzionalità

L'applicazione Bose Connect guida nell'attivazione, ma il pairing gestito da un singolo tasto è molto comodo: se associate il Micro a più device, vi basta schiacciarlo per passare da uno all'altro, con una voce che vi annuncia a quale è collegato. I tre tasti gesticono volume, play pausa (e assistenti vocali come Siri). La carica della batteria (6 ore dichiarate) è visibile in una serie di Led sul lato, e comunicata vocalmente all'accensione.

Suono

Un oggetto così piccolo produce effettivamente un suono potente e definito, nei limiti del possibile. Non è, inevitabilmente, un suono particolarmente definito, e funziona meglio con la musica basata sui bassi. E' un suono da esterno, più che da casa: è questa la sua funzione, e la svolge egregiamente - in perfetta linea con la qualità Bose.

Conclusioni

120€ non sono pochi, per un micro diffusore: ma è la fascia Bose. Ma l'alternativa, per un prodotto del genere, sono diffusori più economici, ma dalla fattura e dal suono di qualità decisamente inferiore. Se vi interessa un prodotto ultraportatile, il SoundLink Micro è un buon investimento.