Quarta anticipazione dal ritorno alla musica Giulio Casale. Dopo il nuovo singolo "Resto io", "Sono corpo", "Tutto cadeva" ecco "coscienza c" la nuova canzone che prelude ad un nuovo album di inediti, il primo da "Dalla parte del torto".

L'album è in fase di realizzazione con i Norman e in questi mesi Rockol ve proporrà brani in anteprima, in un work in progress fino alla pubblicazione, prevista entro l'anno. Ecco quindi una nuova canzone, "Sono corpo", sempre in versione versione acustica e #NoFilter del brano.

Ho abbassato la tonalità del pezzo così da renderlo più confidenziale (direbbe Fiumani?), e anche l’armonia degli incisi è diversa rispetto alla versione full-band. No filter – Niente fronzoli.

Il senso generale resta lo stesso, mi pare, e pure sottotraccia il divertissement che ha originato la canzone. Vivere dovrebbe costare meno. Punto. Grazie a Rockol, once again.

