Il leader degli Smashing Pumpkins, che ha da poco pubblicato il suo primo disco da solista sotto il nome di William Patrick Corgan, ha eseguito una cover di “Wrecking Ball” di Miley Cyrus durante una recente esibizione dal vivo.

L’esibizione di Billy Corgan non deve però sembrare una boutade ironica. Recentemente l'artista statunitense, nel corso di un'intervista all'emittente radiofonica americana OUI FM, ha speso parole molto positive sulla pop star americana: “E' una grande cantante”, ha spiegato il cantante, polistrumentista e autore di Chicago: “E' una cantante migliore del 99% di quello che c'è in giro ora”.

All'inizio del mese di ottobre l'artista ha rilanciato circa la possibilità che gli Smashing Pumpkins possano tornare attivi - anche discograficamente - nella propria formazione originale: 'Ci sarà la reunion? Non ci sarà?', si chiedono i tabloid", riferì Corgan, "Io sono più per il 'Hey, sono d'accordo'. Come ho già detto pubblicamente in qualche occasione, il mio interesse è che la band possa tornare nuovamente creativa".