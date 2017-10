Allora non sono dei supereroi inarrestibili: qualche tempo fa Dave Grohl non si era fermato neanche dopo essersi rotto un gamba sul palco (ricordate il "trono di chitarre" che si era inventato poco dopo per continuare a suonare?). Ma ieri sera i Foo Fighters hanno dovuto annullare un concerto a Lexington, in Kentucky: la motivazione è un "Emergenza famigliare", ovviamente non specificata né nei dettagli, né nel membro della band coinvolto.

Poco male, comunque: la band ha già ripogrammato il concerto per il 1° maggio prossimo. Questo il messaggio del gruppo.

Aggiornamento: I Foo Fighters hanno spostato anche i concerti di Nashville (23 ottobre) e Memphis (24 ottobre): quest'ultimo è già stato riprogrammato per il 3 maggio, la data dell'altro verrà annunciata a breve