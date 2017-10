"As you were", l’album che ha segnato l’esordio solista di Liam Gallagher, è un successo. Sia per le reazioni della stampa (qui, se vi interessa, la nostra recensione), sia in termini commerciali: in Inghilterra è il vinile più velocemente venduto degli ultimi 20 anni, e ha segnato 103.000 copie in una settimana, di cui 16.000 nello storico formato.

L'ex frontman di Oasis e Beady Eye ha commentato la situazione in un'intervista ad Absolute Radio, promettendo ai fan di continuare l'avventura.

Ho capito che l'album è stato ricevuto veramente bene. C'è gente che ottiene un numero uno con 3.000 copie in questo periodo, e questo non è abbastanza, per me.

Sembra davvero che il pubblico voglia un altro disco di Liam Gallagher, e ne sono felice. Immagino proprio che farò un altro disco solista.

Per ingannare l'attesa, c'è la musica dal vivo: Liam Gallagher si esibirà in Italia con due date consecutive: il 26 febbraio al Fabrique di Milano e il 27 febbraio al Gran Teatro Geox di Padova.