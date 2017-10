I due erano amici da oltre trent'anni: nell'87 andarono anche in tour assieme, assieme al loro mito Roger McGuinn dei Byrds: il "Temples in flames" tour passò anche dall'Italia, per 5 storici concerti. E poi condivisero assieme l'avventura dei Travelling Wilburys, il supergruppo con George Harrison, Jeff Lynne e Roy Orbison autore di due album tra '88 e '90.

Dylan era stato anche il primo a rilasciare una dichiarazione sulla scomparsa di Tom Petty, il 2 ottobre scorso (quando in realtà il rocker era ancora tra la vita e la morte, ma la brutta notizia veniva già data per certa da molte testate).

Ma questa è un'altra storia: Dylan non è uno particolarmente sentimentale, non cambia quasi mai le scalette dei concerti, e di solito non fa quello che fanno gli altri. Però questa volta ha ceduto, seppure con un po' di ritardo. Nella quinta data del tour, riniziato il 13 ottobre, ha chiuso la serata con "Learning to fly", uno dei brani più famosi di Tom Petty. Ecco il video del concerto di ieri, 21 ottobre, a Broomfield, Colorado.