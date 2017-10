Si svolgerà questo venerì, 27 ottobre, il concerto in memoria di Chester Bennington: a Los Angeles all’Hollywood Bowl saliranno i membri dei Linkin Park, assieme ad amici ed ospiti. La band ha annunciato che il concerto verrà trasmesso in streaming sul proprio canale YouTube, a partire dalle 19.45 ora locale (ovvero le 4.45 di notte in Italia).

Il ricavato del concerto sarà devoluto alla Music for Relief One More Light Fund. Gli ospiti previsti sono M. Shadows e Synyster Gates, rispettivamente voce e chitarra degli Avenged Sevenfold, il cantante dei Korn Jonathan Davis, tre quarti dei System of a Down Daron Malakian, Shavo Odadjian e John Dolmayan, i Blink-182, Oliver Sykes voce dei Bring Me the Horizon, Ryan Key degli Yellowcard, il rapper Machine Gun Kelly e Kiiara.