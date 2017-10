La prossima settimana uscirà "Assassin's creed origins", nuovo capitolo di una delle saghe più famose dei videogiochi. E Ghali ne è protagonista, o quasi: la casa di produzione Ubisofr lo ha scelto come testimonial, e in questo video lo ha reso vestito come un personaggio del gioco, ambientato in Egitto, durante il periodo tolemaico.

Ghali presenterà anche il videogioco a Lucca Comics il 1 novembre prossimo. Ecco il trailer del gioco in cui compare Ghali.