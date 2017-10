In un'intervista con per il programma della BBC 5 "Live’s Afternoon Edition", Tom Jones ha commentato con un reporter il caso di Harvey Weinstein, il potente produttore hollywoodiano accusato da diverse attrici di avere abusato sessualmente di loro e di averle costrette a favori sessuali in cambio di lavoro.

Il cantante gallese ha raccontato dell'inizio della sua carriera, e che questi episodi sono frequenti anche nell'industria della musica e anche per gli uomini :