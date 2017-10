Twiggy Ramirez, il bassista di Marilyn Manson è stato accusato di stupro dalla sua ex Jessicka Addams, a sua volta musicista nelle Jack off Jill.

Il tutto si riferisce a 20 anni fa, quando i due si frequentavano: la musicista ha trovato il coraggio di denunciare lo stupro sull'onda del clima creato in America dallo scandalo che ha coinvolto il produttore hollywoodiano Harvey Weinstein. In un lungo post su Facebook, la Addams racconta le motivazioni che l'hanno spinta a non parlare dello strupro al tempo:

Nel 1997 venni avvertita dalla casa discografica che con buona probabilità la mia band Jack Off Jill serebbe stata isolata da organizzatori di concerti, programmatori radiofonici, da altre band e dai loro manager, se avessi raccontato quella storia.

Avremmo rischiato di perdere il contratto discografico, che pure era garantito. Erano certi che nessuno avrebbe mai preso sul serio una vittima di stupro in un ambiente dominato dai maschi come la musica, figurarsi una donna diretta, aggressiva disincantata e sovrappeso come me! L'etichetta temeva che la macchina che sosteneva Marilyn Manson avrebbe usato il suo potere per distruggere non solo le Jack Off Jill, ma anche il mio nome, Jessicka. La pressione e il senso di colpa derivati dalle inevitabili ripercussioni della mia storia di stupro hanno influenzato la mia vita, la mia felicità e il successo della mia band e mi hanno costretta al silenzio per anni.

Nel lungo post la musicista racconta nei dettagli il periodo di abusi ripetuti da Jeordie White, il vero nome di Twiggy Ramirez, compreso un episodio dopo una lite con Trent Reznor, nel periodo in cui Manson aprì i concerti dei Nine Inch Nails. La Addams dice di avere temuto per la sua vita.

Marilyn Manson ha commentato la vicenda con una dichiarazione

Sapevo che Jessicka e Jeordie avevano una relazione, molti anni fa. Ho sempre pensato a Jessicka come un amica. Non sapevo nulla di queste affermazioni fino a poco tempo fa: la sua evidente angoscia mi rattrista.

Ecco il post completo della Addams: