Il sogno di qualsiasi fan della band capitanata da Dave Grohl si è avverato lo scorso martedì durante un loro concerto.

Il fortunato si chiama Pierce Edge, uno studente dell'università del South Carolina, che è stato invitato dalla band a salire sul palco per suonare con loro il classico dei Queen, "Under Pressure". Edge è stato visto dal gruppo mentre teneva in mano uno striscione con scritto: "Drums Under Pressure", riferendosi scherzosamente al brano dei Queen e al fatto di essere lui stesso batterista, e Dave Grohl l'ha invitato sul palco dicendogli: "Cerca di non fare figure di merda davanti al pubblico di casa tua".

Guarda Pierce suonare con i Foo Fighters qui sotto, e non fare per nulla brutta figura, anzi.

Pierce Edge ha inoltre immortalato la sua non usuale esperienza con una serie di foto sul suo profilo Instagram:

Non è la prima volta che i Foo Fighters invitano sul palco uno spettatore scelto tra la folla, era già successo in canada dove un inaspettato fan si era esibito in una prestazione vocale degna di Grohl stesso.

La pratica del pick-up player, che negli ultimi anni sta andando molto in voga, è in realtà un fenomeno già successo in passato, ma non sempre ha avuto i risultati sperati: esemplare, al proposito, fu l'esperienza di Scot Halpin come sostituto di Keith Moon a un concerto degli Who nel 1973.