Andrà in scena per la prima volta a Ferrara, al Teatro Estense, il prossimo 3 novembre, "Finardiamente", nuovo spettacolo che avrà per protagonista il cantante e autore di "Musica ribelle": lo show vedrà Eugenio Finardi non solo eseguire dal vivo con un set essenziale - composto dai soli chitarra, violoncello e percussioni - una selezione dei suoi brani più celebri (come "Il vecchio sul ponte" e "Shamandura"), ma anche rivolgersi direttamente al pubblico per condividere storie, ricordi e opinioni. Ad accompagnare l'artista sul palco saranno presenti Giovanni Maggiore alle chitarre, Claudio Arfinengo alle percussioni e sua nipote Federica Finardi Goldberg al violoncello.

Dopo la prima tappa a Ferrara, lo show proseguirà il 16 dicembre a Tortona (AL) al Teatro Civico e il 20 gennaio a Policastro Bussentino (SA) al Teatro Di Benedetto. Ulteriori repliche verranno comunicati prossimamente.

"Sempre più spesso quando le persone mi aspettano per un saluto a fine concerto, mi ringraziano per ciò che ho rappresentato nelle loro vite", ha spiegato a proposito l'artista: "Da ragazzo questa cosa mi inorgogliva, adesso invece sento principalmente gratitudine e rispondo che sono io a ringraziare loro perché è attraverso la loro percezione che sono diventato la persona che sono".