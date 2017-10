Verrà pubblicata da Einaudi nella collana Stile Libero "La cambio io la vita che", autobiografia di Patty Pravo - il cui titolo è mutuato da un verso di "E dimmi che non vuoi morire", brano scritto da Vasco Rossi, Roberto Ferri e Gaetano Curreri originariamente pubblicato dall'ex ragazza del Piper nell'album "Bye Bye Patty" del 1997 - che raggiungerà le librerie il prossimo 7 novembre: il volume - 200 pagine, in vendita al prezzo di 17,50 euro - ripercorrerà l'intera vita dell'artista veneta, "dall'infanzia tra i canali di Venezia ai viaggi a vela sui mari di tutto il mondo, dall'amore per gli uomini all'amore per la musica", come recita la nota di presentazione del volume, "passando per il distacco dalla madre e il ritorno nel suo grembo, rivissuto come in sogno in una piscina di Bel Air", senza dimenticare gli incontri con le grandi star del rock internazionale come Mick Jagger e Jimi Hendrix.

La Pravo aveva già pubblicato un'autobiografia - "Bla, bla, bla...", scritta a quattro mani con Massimo Cotto ed edita da Mondadori - nel 2007.