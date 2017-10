La band trash metal brasiliana ha annunciato le date del tour europeo che porterà sui palchi del Vecchio Continente il loro nuovo album, 'Machine Messiah', uscito a gennaio 2017.

I Sepultura tornano in Europa dopo il tour del 2017 svoltosi a fianco dei Kreator e saranno accompagnati quest'anno dai tedeschi Obscura e dagli americani Goatwhore e Fit For An Autopsy.

Il chitarissta della band, Andreas Kisser, dichiara:

“Sono davvero felice di annunciare il nostro primo tour da headliner dalla pubblicazione di ‘Machine Messiah’. Non potrei essere più contento di così nell’essere accompagnato da band straordinarie come Obscura, Goatwhore e Fit For An Autopsy! Quindi state pronti, il Messia si sta per mettere in moto. A presto!”.

Qui le date italiane:

27 febbraio 2018 - Roma @ Orion Club

28 febbraio 2018 - Milano @ Magazzini Generali

I biglietti per la data romana sono già disponibili su Ticketone al prezzo di 30 euro inclusi diritti di prevendita ma escluse eventuali commissioni addizionali: i dettagli relativi ai tagliandi per l'appuntamento milanese verranno comunicati prossimamente.