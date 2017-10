Lo storico brano scritto da Luis Bacalov e Franco Migliacci reso celebre dall'interpretazione di Gianni Morandi, che lo pubblicò come singolo - con "Meglio di madison" come lato B - nel 1962, sarà riletto da Fiorello con la collaborazione della voce dei Two Fingerz Danti: lo riferisce l'agenzia ANSA, spiegando come la nuova versione di "Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte" farà parte del lancio del nuovo programma "social" dello showman siciliano, "Il socialista", che debutterà su Facebook il prossimo lunedì, 23 ottobre.

Non è la prima volta che la canzone, che nonostante la popolarità guadagnata negli anni non salì mai al primo posto nelle classifiche di vendita, viene riletta da un artista di alto profilo: nel 2000 Andrea Mingardi ne ripropose una sua versione, in dialetto bolognese, con il titolo "Fat mandèr da to mama a tór dal lat", all'interno dell'album "Ciao ràgaz". Al remake del cantante emiliano prese parte, in veste di ospite, lo stesso Morandi.

All'inizio del mese di ottobre Fiorello ripropose una versione alternativa della stessa canzone - ma in chiave trap - nel corso di una sua apparizione pubblica, all'interno di uno sketch che lo vedeva impegnato nell'imitazione di una delle promesse della nuova scena rap tricolore, l'italo-tunisino Ghali.