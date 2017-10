Sostenere e valorizzare il talento dei giovani autori e artisti italiani e promuovere una più ampia partecipazione e fruizione culturale da parte di tutta la popolazione e, in particolare, dei giovani: cosa sia Sillumina l'abbiamo già spiegato la scorsa settimana. Per farla molto semplice: parte dei fondi raccolti attraverso l'equo compenso per la copia privata vengono ridistribuiti da SIAE al fine di favorire la creatività dei giovani autori e interpreti.

Un'iniziativa decisamente interessante, soprattutto se siete giovani autori e interpreti residenti in Italia, che per essere sfruttata al meglio merita di essere conosciuta nel dettaglio. Nella scorsa puntata delle Siae Faq abbiamo spiegato quali sono i bandi attraverso i quali è possibile aderire all'iniziativa: in tanti ci hanno scritto per saperne di più, e - al fine di rendere ancora più chiare al pubblico le modalità dell'iniziativa - abbiamo sintetizzato in una breve serie di domande i concetti chiave del primo dei cinque bandi che compongono Sillumina.

Si tratta del bando "periferie urbane", che finanzia progetti per attività e iniziative artistico-culturali in aree urbane caratterizzate da situazioni di marginalità economica e sociale, degrado edilizio, carenza di servizi, problematiche di convivenza o esclusione sociale: le risorse finanziarie stanziate per il primo bando ammontano complessivamente a 2.782.500 euro e sono suddivise in sei settori, cioè arti visive performative e multimediali, cinema, danza, libro e lettura, musica e infine teatro.

E' giusto sapere che per l'ambito musicale sono disponibili 1.023.250 euro: per ogni progetto il contributo massimo è di 40.000 euro, e potrà coprire fino al 100% del costo totale del progetto oppure una parte, non essendo previsto un tetto massimo al costo totale della proposta.

Tutto chiaro? Bene, ora entriamo nel vivo.

Che tipo di progetti musicali è possibile candidare per il primo bando “periferie urbane” di Sillumina?

Sono ammessi progetti di festival e rassegne oppure premi e concorsi incentrati sulla promozione del dialogo interculturale e sociale, sulla valorizzazione delle pluralità e diversità delle comunità locali e sull’inclusione e coesione sociale.

Quali sono i criteri di valutazione dei progetti presentati per Sillumina?

La valutazione delle proposte progettuali sarà formulata sulla base dei seguenti criteri: qualità ed esperienza del soggetto proponente; qualità delle attività proposte; qualità ed efficacia della promozione e della comunicazione; congruità del budget e cofinanziamento. In ciascun bando sono indicati gli elementi di valutazione per ogni criterio e il punteggio massimo che la Commissione può assegnare.

Leggi tutte le SIAE Faq qui.