Francesco Baccini e Sergio Caputo, due delle figure più cocciutamente individualiste della nostra canzone, si sono incontrati per la prima volta nel 2016. Un colpo di fulmine che ha prodotto questo “Chewing gum blues”, 10 brani in cui i due talentacci ripartono dai loro fondamentali (swing e blues soprattutto, ma non solo) per stringere una briosa e godereccia alleanza.

In 35 dinamici minuti sfilano amori sbagliati/difficili, localacci che si animano solo a notte fonda e donne misteriose rubate a qualche vecchio noir...

