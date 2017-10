Sam Smith il prossimo maggio si esibirà in concerto in Italia per due volte: l’11 maggio al Mediolanum Forum di Assago (Mi) e il 12 maggio all’Arena di Verona. Il 25enne cantante inglese presenterà sui palchi italiani le canzoni del suo secondo album “The thrill of it all” in uscita il 3 novembre.

I biglietti dei concerti sono disponibili in esclusiva presale Vivo Club dalle ore 10.00 di giovedì 26 ottobre. Gli iscritti potranno acquistare due biglietti a codice poiché le disponibilità presale sono limitate. I biglietti sono disponibili sul circuito Ticketone a partire dalle ore 10.00 di venerdì 27 ottobre e in tutte le rivendite autorizzate Ticketone a partire dalle ore 10.00 di lunedì 30 ottobre.

Questi i prezzi dei biglietti per il concerto al Mediolanum Forum di Assago:

PARTERRE IN PIEDI - € 61,22 + € 9,18 diritti di prevendita

TRIBUNA PARTERRE NUMERATA - € 61,22 + € 9,18 diritti di prevendita

1 ANELLO TRIBUNA GOLD NUMERATA - € 61,22 + € 9,18 diritti di prevendita

1 ANELLO NUMERATO - € 51,22 + € 7,68 diritti di prevendita

2 ANELLO NUMERATO - € 41,22 + € 6,18 diritti di prevendita

NB. I prezzi indicati sono comprensivi di €1 per la charity War Child

Questi i prezzi dei biglietti per il concerto all'Arena di Verona:

POLTRONISSIMA GOLD NUMERATA – € 81,22 + € 12,18 diritti di prevendita

POLTRONISSIMA SILVER NUMERATA – € 71,22 + € 10,68 diritti di prevendita

POLTRONISSIMA NUMERATA – € 61,22 + € 9,18 diritti di prevendita

POLTRONA NUMERATA - € 51,22 + € 7,68 diritti di prevendita

GRADINATA NUMERATA - € 51,22 + € 7,68 diritti di prevendita

GRADINATA LIBERA - € 41,22 + € 6,18 diritti di prevendita

NB. I prezzi indicati sono comprensivi di €1 per la charity War Child