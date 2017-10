Courtney Love, Hailee Steinfeld, Adam Lambert, Troye Sivan e altri artisti si sono esibiti al Sayers Club di Los Angeles per una raccolta fondi a favore della GLAAD (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation, un'organizzazione no-profit di attivismo LGBT). L'evento è stato presentato da Justin Tranter che insieme a Julia Michaels ha scritto alcuni singoli per Selena Gomez. A un certo punto della serata Tranter ha invitato sul palco Courtney Love e insieme a lei ha eseguito uno di questi singoli, "Hands to me".

