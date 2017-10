Marilyn Manson interpreterà la cover del traditional “God’s gonna cut you down” interpretato, tra gli altri, da Johnny Cash, per la colonna sonora del film “24 hours to live” diretto da Brian Smrz che avrà come protagonisti Ethan Hawke e Liam Cunningham. Manson aveva proposto la canzone lo scorso luglio a Mosca in occasione di un suo live. Il brano non venne però suonato sul palco, bensì diffuso dagli altoparlanti alla fine del suo live.