Jonny Greenwood ha mostrato una buona dose di senso dell’umorismo rispondendo alle accuse mosse ai Radiohead da Kat Timpf, una opinionista di Fox News, che si è detta sicura della entrata della band capitanata da Thom Yorke nella Rock and Roll Hall of Fame quest'anno, perché l’elezione è un meccanismo che si basa “sulla fama e non sul talento. A me non piacciono, i ragazzi a cui piacciono devono essere tre cose: strani, malnutriti e tristi…la loro musica è una elaborata sequela di gemiti e grida adatti alle suonerie.”

Greenwood ha preso le parole della Timpf alla lettera e, con ironia, ha modificato il proprio status su Twitter: “La mia vita piena di vanterie……strano, malnutrito e triste” (fox news sputa tre volte).