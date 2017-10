Il 3 novembre verrà pubblicata da Legacy Recordings la colonna sonora della seconda stagione della serie televisiva ‘Stranger Things’. La compilation di 30 brani sarà disponibile in digitale (streaming e download) e in CD, conterrà 19 canzoni e 11 clip audio tratte da Stranger Things. All’inizio del 2018 sarà pubblicata anche in vinile.

Tra i brani originali degli anni ottanta contenuti nel disco sono inclusi “Africa”dei Toto, “Hazy shade of winter” delle Bangles e “Sunglasses at night” di Corey Hart. L’album è disponibile in prevendita cliccando qui.

I nuovi episodi di ‘Stranger Things’ saranno trasmessi da Netflix a partire dal 27 ottobre. La serie è ambientata nel 1984 nella cittadina di Hawkins (Indiana). Il cast è formato da Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Finn Wolfhard, Sean Astin, Dacre Montgomery, Paul Reiser e Sadie Sink.