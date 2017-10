Nato dopo un periodo di crisi personale di Sir Bob Cornelius Rifo e di ripensamento del progetto Bloody Beetroots, “The great electronic swindle” cita i Sex Pistols nel titolo e unisce rock ed elettronica in uno spettacolo pop dallo stile gridato e appariscente. L'elenco degli ospiti è piuttosto ricco e va dai Jet a Perry Farrell passando per Gallows e Deap Vally.

“Quando ho ascoltato i test pressing del doppio vinile ero preoccupato”, ci ha detto Sir Bob Cornelius Rifo. “Mentre appoggiavo la puntina me la sono vista brutta, mi sono detto: oh cazzo, adesso va tutto affanculo perché l’ho masterizzato troppo forte. E invece, dai, mi son salvato”. Basta questa frase per raccontare uno dei tratti fondamentali del nuovo album del progetto Bloody Beetroots. “The great electronic swindle” è un attacco incessante alle nostre orecchie. Perché nasce così, dall’idea di prendere il rock anni ’70 e ’80 e trasformarlo in uno spettacolo elettronico in cui è tutto “mostruoso”: i timbri, l’espressività, le parti vocali. Un circo electro rock sparato a volume 10.