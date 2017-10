Noel Gallagher e i suoi High Flying Birds faranno uno speciale concerto a Londra, il primo novembre, che rientrerà nel documentario online “On the Record: Noel Gallagher’s High Flying Birds - Who Built The Moon?”, disponibile dal prossimo 24 novembre su Apple Music, lo stesso giorno di uscita dell’ultima fatica della mente degli Oasis, “Who Built The Moon?”. La data è la prima in Europa del maggiore dei Gallagher a supporto del nuovo album. Ricordiamo che sarà possibile vederlo anche in Italia, al Fabrique di Milano, il prossimo 11 aprile.

Recentemente l’ex Oasis si era espresso in termini non troppo gentili nei confronti dell’approccio del governo inglese al pericolo terrorismo, dichiarando che quest’ultimo sarebbe “senza potere nel fermare il terrorismo”, nell’ambito di una chiacchierata con Rolling Stone Colombia riguardo al concerto “We Are Manchester” per la riapertura della Manchester Arena dello scorso 9 settembre.

Sempre commentando il concerto, Noel ha proseguito: