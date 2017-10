Oggi Brian Molko è riflessivo e pratica parecchia meditazione. Ma in passato il frontman dei britannici Placebo non era proprio così pacato...

In un'intervista concessa al settimanale musicale britannico Kerrang! Molko ha parlato della sua amicizia con Marilyn Manson e il periodo in cui si frequentarono, negli anni '90, quando entrambi cercavano di farsi conoscere: lui insieme ai suoi Placebo e l'altro come Reverendo del rock.

"Ricordo che leggevo 'The long road out of hell' [l'autobiografia di Marilyn Manson] e pensavo: 'Questo libro ti fa venire la voglia di uscire e fare cose veramente rock'n'roll'. Io e Marilyn Manson abbiamo cominciato a frequentarci, in quel periodo e ci comportavamo davvero molto male. Devo dire che non l'ho mai visto comportarsi in modo depravato. Manson è intelligente ed è un provocatore fantastico. Penso che sia questo il motivo per cui siamo andati d'accordo. E vi dirò una cosa - ma forse a lui non piacerà: io riuscivo a bere più di lui!".