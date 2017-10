L'edizione 2017 della cerimonia di consegna dei Q Awards si è svolta questa sera, mercoledì 18 ottobre, alla Roundhouse di Londra.

I Q Awards sono tra i premi musicali più prestigiosi, nel Regno Unito: vengono assegnati ogni anno dalla rivista musicale "Q".

Il premio "best solo artist" ("miglior artista solista") è andato al rapper 24enne Stormzy: il suo album di debutto, "Gang signs & prayer", uscito lo scorso febbraio, è stato ben accolto dagli addetti ai lavori e gli ha permesso di avere la meglio su Ed Sheeran, Liam Gallagher, Lana Del Rey e St. Vincent, candidati nella stessa categoria.

L'ex Oasis si è però aggiudicato due riconoscimenti: il "best live act" (per i concerti) e il premio speciale Icon Award: Liam Gallagher ha festeggiato mostrando il dito medio con entrambe le mani di fronte agli obiettivi dei fotografi.

A Ed Sheeran è andato il premio "best act in the world": il cantautore si è presentato alla cerimonia nonostante l'infortunio che lo ha costretto a cancellare i suoi prossimi concerti , con il polso destro ingessato e il braccio sinistro legato al collo.

"Humanz" dei Gorillaz è stato premiato con il "best album award" ("miglior album"), mentre "You're in love with a psycho" dei Kasabian con il "best track" ("miglior canzone"). Rag'N'Bone Man ha vinto il "best breakthrought act", premio riservato alle nuove proposte.