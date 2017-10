Tom Keifer sta meglio e si è subito rimesso al lavoro, dopo essere stato ricoverato in ospedale per un malore che lo ha colpito lo scorso sabato, prima di un concerto che avrebbe dovuto tenere in Pennsylvania.

Il frontman della band glam rock dei Cinderella ha fatto sapere ai suoi fan che sta meglio, nonostante si senta ancora un po' confuso, e li ha ringraziati per l'affetto che gli hanno dimostrato in seguito al ricovero.

Keifer, inoltre, ha annunciato che questo venerdì, 20 ottobre, pubblicherà un nuovo disco: non si tratta di un album di inediti, ma di una nuova versione, in edizione deluxe, del suo album solista "The way life goes" (originariamente pubblicato nel 2013).

Oltre alle canzoni già contenute nell'edizione del 2013, questa nuova edizione conterrà alcune tracce bonus: tra queste, una rivisitazione di "Nobody's fool" dei Cinderella e una cover di "With a little help from my friends" dei Beatles. Nel cofanetto sarà contenuto anche un documentario e materiale video.

L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo video girato per il brano che dà il titolo al disco, "The way life goes", che potete guardare proprio qui sotto: