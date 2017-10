In occasione del quarantesimo anniversario del film “Suspiria” diretto da Dario Argento nel 1977, il 31 ottobre 2017 Cinevox Record pubblicherà un'edizione speciale celebrativa della colonna sonora composta dai Goblin (Claudio Simonetti, Massimo Morante, Fabio Pignatelli, Agostino Marangolo).

Il box costituirà l'edizione più completa mai uscita. Includerà, infatti, un vinile con le tracce originali dell'album prodotto nel 1977 (MDF 33108), un ep con 9 tracce extra mai incise su vinile, un cd con l'intera tracklist estesa e un DVD contenente un'intervista inedita a Dario Argento e ai Goblin. Nel filmato, il regista e gli autori delle musiche raccontano la genesi di uno dei capolavori dell’horror.

Nel cofanetto saranno presenti, inoltre, una musicassetta con la colonna sonora, riproduzione di quella pubblicata originariamente dalla Cinevox (MDFK108) e un booklet esteso di 64 pagine, in italiano e in inglese, a cura di Fabio Capuzzo, dal titolo ‘Suspiria - Grandi vele di irrazionale e delirio’.

Le prime 150 copie, in edizione limitatissima conterranno una riproduzione fedele della piuma di pavone utilizzata come arma dalla protagonista del film.

Per tutti gli appassionati di Suspiria, Videa - il distributore internazionale del film - rende disponibile dal 25 ottobre per la prima volta in Hv, il 4k ultra hd della versione restaurata di “Suspiria” uscita in sala a febbraio. Il cofanetto speciale a 3 dischi, in tiratura limitata a 1.000 pezzi, contiene all'interno anche la versione BD con l'intervista esclusiva a Dario Argento e il cd della colonna originale uscita in Lp nel 1977 digitalizzato per l'occasione.