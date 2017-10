Robert Plant in una intervista rilasciata a Howard Stern ha ricordato un episodio avvenuto negli anni settanta che ha riguardato Led Zeppelin e Who che si trovavano a suonare nello stesso periodo a New York.

Racconta Robert Plant che con la sua band si recò nel locale dove gli Who avevano prenotato la cena per il dopo show: “Fummo accolti alla porta e ci dissero: ‘Wow, siete già qui’. Noi rispondemmo, ‘Sì, sì, era un primo spettacolo". Così siamo entrati e abbiamo mangiato tutto il cibo della band e poi scappammo via." La somiglianza con il cantante degli Who ha sicuramente aiutato, dice Plant ridendo: "Un po’ assomiglio a Roger Daltrey, solo un più alto. Scusa, Roger."

Al tempo gli Who avevano iniziato una residency di una settimana al Fillmore East, mentre i Led Zeppelin si esibivano al Carnegie Hall. Stern chiede a Plant se c'era della competizione tra le due formazioni, il cantante spiega che all’epoca erano solo ragazzi e non pensavano alle classifiche.

L'ex cantante dei Led Zeppelin ha recentemente pubblicato il suo ultimo album solista "Carry fire".