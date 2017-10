Max Pezzali pubblica il 17 novembre “Le canzoni alla radio”, doppio album con sette inediti che festeggia i suoi 25 anni di carriera. Il disco è stato anticipato dalla uscita della title track alla quale ha collaborato Nile Rodgers.

Dice Max: “25 anni fa avevo 25 anni, e tanta voglia di scrivere canzoni immaginando come sarebbero suonate alla radio. Esattamente come oggi. La radio è stata la mia insegnante di musica, la mia colonna sonora, la mia enciclopedia, la mia compagna di vita, il mio punto di riferimento, e mi ha dato la possibilità di far ascoltare le mie canzoni a un pubblico vastissimo. Così ho pensato a questo album intitolandolo Le Canzoni alla Radio. Ho scritto prima la “title track” e poi gli altri nuovi pezzi che avevo in mente, ma l’occasione di questo venticinquennale mi ha suggerito che sarebbe stato bello aggiungere le canzoni che la radio ha reso popolari in questi 25 anni. Così ho fatto: come una playlist in cui si alternano novità e successi consolidati. Questo album è un omaggio e un ringraziamento: perché l’emozione di sentire per la prima volta un proprio pezzo in radio è impossibile da raccontare”.

CD 1

1. LE CANZONI ALLA RADIO (Radio edit)

2. DURI DA BATTERE (Radio edit)

3. UN'ESTATE CI SALVERÀ

4. LA VITA CON TE

5. IL RECORD

6. IL SECOLO GIOVANE

7. VOLUME A 11

8. TUTTO CIÒ CHE HO (New Remix)

9. L’UNIVERSO TRANNE NOI

10. SEI FANTASTICA (Radio edit)

11. SEMPRE NOI (feat. J-Ax)

12. QUELLO CHE COMUNEMENTE NOI CHIAMIAMO AMORE (Radio edit)

13. RITORNERÒ

14. SEI UN MITO (Radio edit)

15. HANNO UCCISO L'UOMO RAGNO

16. GLI ANNI

17. NESSUN RIMPIANTO

18. TIENI IL TEMPO (Radio edit)

19. CREDI

CD 2

1. IO CI SARÒ (Radio edit)

2. ECCOTI (La storia più incredibile che conosco)

3. LA DURA LEGGE DEL GOL

4. LA REGOLA DELL'AMICO

5. NORD SUD OVEST EST

6. COME MAI

7. UNA CANZONE D'AMORE

8. DUE ANIME (Radio edit)

9. IL MIO SECONDO TEMPO

10. ROTTA X CASA DI DIO

11. LA REGINA DEL CELEBRITA' (Radio edit)

12. FINALMENTE TU

13. BELLA VERA

14. LO STRANO PERCORSO

15. WEEKEND

16. CON UN DECA

17. NELLA NOTTE Molella Remix (Radio edit)

18. I COWBOY NON MOLLANO