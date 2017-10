Quando è nato il rock’n’roll? Si fa risalire la sua nascita al 9 settembre 1956, giorno in cui Elvis Presley fu ospite al popolarissimo programma televisivo Ed Sullivan Show e venne visto da oltre 50 milioni di americani. Dopo quella sera, come si suole dire, nulla fu più come prima. Il rock’n’roll era nato per davvero. Ed è curioso il fatto che Ed Sullivan, reduce da un incidente automobilistico, non ci fosse. Il Re propose quattro canzoni: “Don’t be cruel”, “Love me tender”, “Ready Teddy” e “Hound dog”. Guarda più sotto la nostra videostoria