“Springsteen on Broadway” avrebbe dovuto chiudersi a febbraio, pare invece che Bruce Springsteen - stando a quanto riportato dal New York Post in coda all'articolo - non lascerà Broadway prima di giugno. Lo spettacolo di una delle icone del rock americano ha debuttato ufficialmente lo scorso 12 ottobre al Walter Kerr Theatre, nella via dei teatri newyorkese, Broadway e vede il Boss alternare chitarra e pianoforte nell’esecuzione di quindici brani che ripercorrono la sua lunga carriera.

