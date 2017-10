La data degli Elii del prossimo 19 dicembre al Forum di Assago (Milano) era stata già annunciata da tempo come "concerto definitivo" e l’annuncio aveva fatto pensare all’addio. Ora che non ci sono più dubbi sulla fine del gruppo icona del pop-rock demenziale, gli Elio e le Storie Tese hanno diffuso questa locandina “mortuaria” del live già programmato, scherzando sull’evento con la loro tipica ironia. Quello che doveva essere il “concerto definitivo” ora diventa il “concerto d’addio”.

Gli Elli lo raccontano così:

Ci teniamo a salutare il nostro pubblico con una cerimonia di un certo livello. Inoltre vogliamo lasciare un bel ricordo, di persone ancora giovani e scattanti.

I biglietti per la data milanese sono già disponibili e la band di Stefano Belisari ha anche chiesto il contributo dei fan per costruire insieme a loro “la scaletta definitiva”.

Per salutare in grande le Fave, appellativo affettuoso per i fan, gli Elii faranno uscire un ultimo singolo il prossimo 20 ottobre, dal titolo “Licantropo vegano”. Il pezzo sarà diffuso anche in versione 45 giri, in vendita in esclusiva sul sito Musicfirst.it dal 31 ottobre.

Quest’estate la band ha attraversato alcune città italiane con quello che era stato battezzato “TUR 2017”.