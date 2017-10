Liam Gallagher si esibirà in Italia con due date consecutive: il 26 febbraio al Fabrique di Milano e il 27 febbraio al Gran Teatro Geox di Padova. I biglietti per i concerti dell'ex Oasis saranno disponibili dalle 10 di giovedì 19 ottobre in prevendita anticipata per gli iscritti a MyLiveNation su www.livenation.it e per tutti gli altri, invece, dalle 10.00 di venerdì 20 ottobre 2017 su www.ticketone.it. Le due tappe italiane fanno parte del tour dell'artista a supporto del suo ultimo lavoro, "As You Were", uscito il 6 ottobre.

Il più piccolo dei fratelli Gallagher era già passato da Milano lo scorso 14 settembre, quando aveva suonato qualche pezzo di "As You Were" sulla terrazza di Duomo 21, recuperando in piccola parte la data annullata dell'Home Festival di Treviso, dove Liam avrebbe dovuto suonare il primo settembre scorso.

Sempre al Fabrique di Milano suonerà anche Noel Gallagher con i suoi High Flying Birds il prossimo 11 aprile nell'ambito del tour di "Who Built The Moon?".