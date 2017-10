"Mania" è il nuovo album di Riki, ovvero Riccardo Marcuzzo, vincitore morale dell'ultima edizione di "Amici". L'album esce ad appena cinque mesi di distanza dal precedente, "Perdo le parole", ed quasi tutto frutto della collaborazione con Riccardo Scirè, che ne ha curato la produzione ed ha anche affiancato Riki nella scrittura dei brani. In alcuni casi, il team si è allargato e ha visto un terzo produttore, Fabrizio Ferraguzzo, unirsi al duo. Ma com'è questo nuovo disco? Ecco cosa ne pensiamo:

"Mania" è un disco che non ha nessuna pretesa se non quella di essere un disco per un pubblico giovane, "teen", e in questo senso è perfetto nel suo genere: Riki può ambire ad occupare un posto relativamente vuoto del mercato discografico italiano, quello del teen idol, l'idolo delle ragazzine. Il bel faccino c'è, gli occhi azzurri pure, ma c'è anche del talento: scrivere canzoni pop non è così semplice come sembra, ma a Riki riesce bene