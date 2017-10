Il singolo “Creature Comfort” della band canadese - parte del loro ultimo lavoro, “Everything Now”, uscito lo scorso luglio - è stato censurato nel paese di provenienza del gruppo e non potrà essere trasmesso nelle stazioni radio canadesi. Lo riporta l’emittente Canada’s Global News. In particolare, sono state rimosse dal testo le parole “suicidio” e “morire” presenti nei versi “Assisted suicide/She dreams about dying all the time”. Anche il verso “Some girls hate themselves/Hide under the covers with sleeping pills and/Some girls cut themselves/Stand in the mirror and wait for the feedback” è stato rimaneggiato, eliminando le parole “pillole” e “tagliarsi”.

L’ultima volta che la censura canadese aveva fatto discutere era stato nel 2011, quando il veto dell’Autorità per le trasmissioni radiotelevisive aveva colpito “Money For Nothing” dei Dire Straits (1985), parecchi anni dopo la sua diffusione e il suo successo. In quel caso, fu l’espressione “that little faggot”, formula offensiva della parola omosessuale, a far scattare l’accetta della censura. In risposta, il gruppo di Mark Knopfler aveva fatto notare che la parola incriminata si trovava all’interno di un discorso pronunciato da un fattorino e riportato come tale. In quel caso, per protesta alcune radio canadesi avevano scelto di trasmettere una versione inedita del brano senza sosta per un’ora intera.

Qui di seguito, potete ascoltare “Creature Comfort”. La versione censurata è invece possibile sentirla qui.