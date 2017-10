Gli alfieri del boogie rock texano hanno cancellato tutti gli impegni dal vivo previsti per il 2017: le diciotto date previste fino al prossimo mese di dicembre del "Tonnage Tour" sono state stralciate dal calendario per permettere al bassista e cantante Dusty Hill di osservare un periodo di riposo impostogli dai medici in seguito a non meglio specificati problemi allo stomaco.

"Tutte le date nel calendario degli ZZ Top sono momentaneamente sospese: ci attiveremo per riprogrammarle immediatamente", si legge nella nota diffusa oggi, martedì 17 ottobre, dal gruppo: "Dusty Hill, il nostro bassista, ha qualche problema allo stomaco e sta seguendo il consiglio dei dottori di stare tranquillo per le prossime settimane".

Oltre agli impegni sui palchi rinviati, nel 2018 gli ZZ Top potrebbero far fronte anche alla pubblicazione di nuovo materiale in studio, ideale seguito di "La Futura" del 2012.