Le indiscrezioni trapelate nel corso dell'estate hanno trovato riscontro nella tarda serata di oggi, martedì 17 ottobre, quando Elio, Cesareo e Faso - rispettivamente frontman, chitarrista e bassista degli Elio e le Stori Tese - hanno annunciato nel corso del programma televisivo di Italia 1 Le Iene il proprio scioglimento dopo il concerto che li vedrà protagonisti il prossimo 19 dicembre al Forum di Assago, alla periferia sud di Milano.

"Suoneremo per l'ultima volta il 19 di dicembre: scadremo come una mozzarella", hanno scherzato loro: "E' importante capire quando è ora di dire basta".

Elio: "L'addio tira di più della figa", ha precisato - sempre tra il serio e il faceto - il leader della storica band meneghina: "Ci vuole l'intelligenza di capire di essere fuori dal tempo: youtuber, rapper, queste sono le persone che sanno parlare alla gente oggi".

"La stampa musicale non serve a niente, soprattutto se in mano a gente che non sa nemmeno cosa sia un do", ha proseguito il cantante: "Il dolore più grande quando è morto Feiez".

"Ci vediamo solo quando dobbiamo lavorare", ha aggiunto Cesareo, lasciando intendere che i rapporti interni al gruppo da tempo fossero piuttosto freddi.

"Sì, [quello del 19 dicembre a Milano] sarà ultimo concerto degli Elii", hanno concluso i tre.