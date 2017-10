Oggi imprenditrice e - soprattutto - first daughter, Ivanka Trump ha avuto un passato decisamente rock: a rivelarlo è stata sua madre, Ivana Trump, ex moglie del presidente in carica degli Stati Uniti d'America e madre dei primi tre figli dell'attuale inquilino della Casa Bianca, Donald John (classe '77), Eric Frederic (classe '84) e appunto Ivanka, nata nel 1981.

Ivana ha appena pubblicato la sua biografia, "Raising Trump", nella quale un capitolo è dedicato proprio a Ivanka, che ha provveduto in prima persona a stendere le memoria che la riguardano: "Durante la mia fase punk, negli anni Novanta, ero fissata coi Nirvana", racconta la trentaseienne, "Il mio guardaroba consisteva in jeans strappari e maglioni di flanella. Un giorno, dopo la scuola, mi sono dipinta i capelli di blu. Mamma non apprezzò. Mi prese e mi portò di peso al market più vicino, dove comprò una confezione di tinta da 10 dollari obbligandomi a ritingermi di biondo".

"Successo poco dopo il suicidio di Kurt Cobain", prosegue Ivanka: "Ero sconvolta, distrutta. Era il leader dei Nirvana, ma mamma non aveva idea di chi fosse. Dopo ventiquattrore di pianto inconsolabile da sola nella mia stanza - un vero dramma - mia madre salì, mi tirò fuori di lì e mi portò a cena".