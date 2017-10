Il cantante e produttore haitiano, storico membro dei Fugees, ha pubblicato il video di "Turn Me Good", brano presente nel suo ultimo disco "Carnival III: The Fall And Rise Of A Refugee".

Il nuovo disco di Wyclef è uscito a settembre 2017 ma l'artista sta già preparando un'edizione deluxe che arriverà sul mercato il 3 novembre prossimo. La versione speciale di "Carnival III: The Fall And Rise Of A Refugee" comprenderà, oltre che il disco originale, un nuovo brano intitolato "California" e una serie di remix delle tracce originali.

Il disco è arrivato dopo sei anni di silenzio e fa parte del terzo capitolo della serie “Carnival”; i precedenti risalgono al 1997 con "The Carnival" e al 2007 con "Carnival Vol. II: Memoirs of an Immigrant".