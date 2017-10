Gli organizzatori del Record Store Day, evento che celebra i negozi indipendenti di musica con pubblicazioni esclusive, terrà come da qualche anno a questa parte un evento speciale in concomintanza del Black Friday, che nel 2017 cadrà il prossimo 24 novembre: negli Stati Uniti il Black Friday è considerato come l'inizio della stagione dello shopping natalizio. Nel corso degli anni il giorno ha preso una forte valenza commerciale: molti dei maggiori rivenditori rimangono aperti tutta la notte offrendo speciali vendite promozionali.

La lista completa delle edizioni limitate, che usciranno appunto il giorno del Black Friday, può essere consultata direttamente sul sito del Record Store Day.

Di seguito vi segnaliamo alcune delle uscite degne di nota.

Paul McCartney esce con una nuova versione del suo classico “Wonderful Christmastime” rimasterizzato con i Roots. I vinili saranno due: uno rosso e l'altro verde.

Neil Young celebra il venticinquesimo anniversario di "Harvest Moon" con una versione rimasterizzata e stampata su vinile.

Per gli appassionati dei Grateful Dead uscirà la raccolta "Grateful Dead Records Collection" che comprende "Wake of the Flood", "Blues For Allah", "From the Mars Hotel", il doppio live album "Steal Your Face" e il disco da solista di Jerry Garcia: "Side Trips, Vol One".

"Prisoners", il primo studio album di Ryan Adams dal 2014, verrà pubblicato in formato musicassetta.

L'ultimo album dei Gorillaz, "Humanz", sarà pubblicato in versione doppio LP; i classici dei Queen "We Are the Champions" e "We Will Rock You" usciranno in versione 33 giri e "New Values" del 1979 di Iggy Pop, sarà stampato e venduto assieme ad un poster in formato 24 pollici.