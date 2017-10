Questa sera, martedì 17 ottobre, ha preso il via dal Live Club di Trezzo d'Adda, in provincia di Milano, il "Fenomeno Tour", serie di concerti che vedrà il rapper di Senigallia impegnato in tutta Italia fino al prossimo 11 novembre nella promozione dal vivo della sua ultima prova in studio sulla lunga distanza: nella scaletta della data di debutto della tournée Fabri Fibra ha inserito tanto brani estratti da "Fenomeno" - compresa la hit "Pamplona", incisa con il contributo dei Thegiornalisti di Tommaso Paradiso - quanto episodi più datati, come i cavalli di battaglia "Applausi per Fibra", "Mal di stomaco" e "In Italia".

Ecco, di seguito, in brani eseguiti da Fabri Fibra in occasione della data di debutto del "Fenomeno Tour" al Live Club di Trezzo:



Fenomeno

Red Carpet

Vaffanculo Scemo

Equilibrio

Money For Dope

Verso altri lidi

Cronico

La pula bussò

CVDM

Come Vasco

Dipinto di blu

Ogni giorno

Non fare la puttana

Applausi per Fibra

Mal di stomaco (remix)

Idee stupide

Lascia stare

Alla fine di tutto questo

Bugiardo

In Italia

Vip in trip

Tranne te

Pamplona

Stavo pensando a te