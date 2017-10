Per celebrare il quarantesimo anniversario del terzo album pubblicato nel 1977 dalla band all'epoca composta da Joey, Johnny, Dee Dee e Tommy Ramone, verrà recapitata sul mercato il prossimo 24 novembre una riedizione "ampliata" di "Rocket to Russia" che includerà anche materiale inedito: oltre a due differenti missaggi del disco originale, tra le tracce presenti in scaletta troveranno spazio anche una versione provvisoria (poi scartata) di "Needles And Pins", una registrazione alternativa di "It's A Long Way Back To Germany" con Dee Dee alla voce, un promo originale pensato per le radio con la voce del frontman Joey e due take di "Why Is It Always That Way?" e "Ramona" con un testo diverso da quello utilizzato poi per l'edizione originale del disco. Inoltre sarà presente la registrazione integrale di un concerto tenuto dai Ramones il 19 dicembre del 1977 all'Apollo Centre di Glasgow, in Scozia.

Il tutto verrà consegnato ai negozi sotto forma di cofanetto da tre CD, corredato da un booklet che prevede i contributi del fondatore della Sire Records - etichetta che pubblicò il disco originale in Gran Bretagna e Stati Uniti - Seymour Stein, del co-fondatore della testata musicale Creem Jaan Uhelszki e di Ed Stasium, tecnico del suono che collaborò con la punk band americana durante le session di registrazione e responsabile del mixaggio alternativo dell'album presente nel box set. La riedizione di "Rocket to Russia" sarà in vendita sul mercato statunitense al prezzo di 65 dollari.