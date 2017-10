Conoscendolo, il Reverendo, probabilmente si sta solo divertendo alle nostre spalle - intese quelle di chi sta scrivendo, non leggendo - ravvivando ad arte uno scontro probabilmente mai nato solo per il gusto di dire, tra ventiquattr'ore o poco meno, che i giornalisti non capiscono niente (ovviamente usando un'altra espressione) e che lui e Justin Bieber dovrebbero collaborare, per dare una vera scossa al sistema - qualsiasi cosa sia.

Perché l'altra volta, ricorderete, era andata così: prima le dichiarazioni al vetriolo ("pezzo di merda" e gentilezze varie) poi il chiarimento ("fanculo la stampa: facciamo qualcosa insieme. Sarebbe la cosa migliore"). Ora riferiamo del nuovo sviluppo, che ha visto Brian Warner tornare sul piede di guerra contro il suo giovane collega canadese. Intervistato da Alternative Nation, il già pupillo di Trent Reznor non ha avuto parole troppo gentili nei confronti di Bieber, nonostante l'apparente tregua stipulata mezzo stampa lo scorso 19 settembre: "A quanto sembra, [Bieber] fa parte di una specie di setta sessuale-religiosa con la versione asiatica di Dave Navarro [chitarrista dei Jane's Addiction, ndr]: comunque non voglio litigare con lui, perché non mi piace litigare con le ragazzine".

Alla domanda su perché, secondo Manson, Bieber abbia deciso di indossare una t-shirt con la sua faccia - che, in origine, fu la scintilla a innescare lo scontro - il rocker ha dichiarato: "Non lo so, perché non ho idea di cosa passi nella testa di uno scoiattolo. Credo perché rappresenta il rock and roll, e io apprezzo il fatto che mi si identifichi con l'integrità che cerco di rappresentare con la musica rock. Perché se non lo faccio io, chi lo fa? Se stuzzichi il cobra, assaggerai i suoi denti. Se lo baci, assaggerai il suo veleno. Non sono sicuro del significato di questa metafora, ma potete sempre prenderla com'è e ficcarvela nel cervello".

Alla prossima puntata...