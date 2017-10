L’ex frontman degli Smiths ha condiviso oggi il video del singolo, diffuso il mese scorso, “Spent The Day In Bed”, il primo estratto dell’undicesimo album solista di Morrissey, “Low In High School”, in uscita il prossimo 17 novembre.

Nel video, girato nell'antichissimo Peckham Liberal Club di Londra, è presente l’ex calciatore inglese Joey Barton, un fan di lunga data, che qualche settimana fa aveva condiviso una foto con Morrissey durante le riprese del video. Barton spinge l'ex Smith su una sedia a rotelle. Nel video è presente anche l'eccentrico artista performativo David Hoyle.

La regista Sophie Muller, che firma il video, ha già lavorato con artisti come Beyoncé, Kings Of Leon, Blur, The Killers e Annie Lennox, ma è la prima volta che si cimenta con Morrissey.

Con il lancio della nuova clip, l’artista britannico ha annunciato anche i dettagli dei pop-up stores promozionali che apriranno per periodi limitati a Londra (17-19 novembre, al Provender Building di Camden) e poi a Los Angeles, con offerte di merchandise esclusivo. Proprio sul merchandise Morrissey aveva fatto discutere il mese scorso mettendo in vendita una maglietta con l’immagine “pixelata” di un poliziotto colto nell’atto di malmenare una persona, accompagnata dalla didascalia “chi ci proteggerà dalla polizia?”.

L’album “Low In High School” uscirà nei formati CD e vinile colorato. I vinili in edizione limitata saranno disponibili su Mporium, il negozio del merchandising ufficiale di Morrissey, con il vinile in colori diversi con testi e note in francese (blu), spagnolo (arancione trasparente) e giapponese (giallo trasparente). Ci sarà anche una limited edition 7” box set con il vinile trasparente. Un vinile verde trasparente in edizione limitata si potrà acquistare nei negozi di dischi indipendenti e da HMV e uno, sempre trasparente, 7” in edizione limitata di “Spent The Day In Bed” sarà invece disponibile a partire dal 27 ottobre.

In attesa delle date europee del “Low In High School” tour - che dal 31 ottobre partirà ufficialmente da Portland, USA - il nome di Morrissey è uscito nella line-up dell’annuale “Almost Acoustic Christmas’ Festival” (9-10 dicembre) che lo vedrà esibirsi insieme - tra gli altri - a Queens of the Stone Age, The Killers, Muse, Phoenix, Weezer, Thirty Seconds to Mars.