Il 20 maggio 2015, per la prima e finora unica volta nella loro carriera, i Rolling Stones hanno rifatto tutte le canzoni di un loro album, il leggendario “Sticky fingers”. Sono incluse, assieme da altri sei pezzi, in un CD/DVD in cui, per una volta, gli Stones evitano l’effetto-jukebox. Non è il disco di una band vecchia. È il disco di una band viva.

Ed ecco che accade qualcosa di raro ed eccitante: l’atmosfera raccolta, le vibrazioni blues che attraversavano parte di “Sticky fingers”, la libertà di suonare quel che si vuole e non le hit che il pubblico s’aspetta, tutto concorre a rendere speciale la serata immortalata in questo disco dal vivo. Riecco gli Stones in carne ed ossa e non una macchina da musica per folle immense.

