L’idea di farlo partecipare alle audizioni di X Factor Gran Bretagna è stata di sua madre, ma quella di chiamare One Direction il gruppo di ragazzi ai quali venne unito per partecipare al talent inventato da Simon Cowell fu sua.

Questo quanto dichiarato da Harry Styles in una intervista rilasciata a Tony Dokoupil della CBS sull'origine del nome della band: "So che non sono qui per dire la loro, ma sono stato io", riferendosi ai suoi compagni Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne e Louis Tomlinson.

E ha aggiunto: "Pensavo che suonasse bene. Avevamo tirato fuori dei nomi, ma non ci convincevano. Io ho suggerito questo e tutti dissero ‘Sì, ci piace’ e quello è rimasto”. Styles ha anche risposto a domande sugli inizi con gli One Direction, quando era ancora un adolescente e scherzando ha detto: "Era divertente soprattutto perché non andavo a scuola".