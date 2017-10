I Metallica hanno pubblicato una demo della canzone “Master of puppets” registrata a fine giugno 1985 alla Carlson House di El Cerrito (California) tratta dalla riedizione dell’album “Master of puppets” in uscita il prossimo 10 novembre via Blackened Recordings.

Il box sarà disponibile in vari formati. Nel cofanetto deluxe in edizione limitata sono inclusi 10 CD, due vinili, due DVD e una cassetta oltre a un libro rilegato di 108 pagine, litografie e un folder con testi scritti a mano.

A proposito di questo box il batterista della band, Lars Ulrich, ha avuto modo di dichiarare: "Ci sono un sacco di cose associate a “Master of puppets”, è un progetto immenso. “Master of puppets” sembrava essere il culmine del viaggio iniziato quattro o cinque anni prima da me e James che abbiamo scritto insieme alcune canzoni con Kirk Hammett e Cliff Burton che ci vengono dietro".

La band californiana sarà protagonista di tre concerti in Italia nel 2018: il 10 febbraio al Pala Alpitour di Torino e poi, per due volte, il 12 e il 14 febbraio alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bo).