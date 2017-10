I 25 acri della tenuta che risale al sedicesimo secolo di Hook End Manor sita nel South Oxfordshire, Inghilterra, che contengono uno studio di registrazione che ha ospitato artisti come Rod Stewart, Tom Jones, Kaiser Chiefs, Jamiroquai e gli Spandau Ballet, di cui fu proprietario anche David Gilmour, che ci registrò, nel 1987, parte di “A momentary lapse of reason” dei Pink Floyd, sono in totale disfacimento.

Il mese scorso i tipi di Abandoned and Derelict Britain hanno visitato la proprietà e hanno pubblicato un filmato in cui si testimonia tutto il suo stato di abbandono. Hanno ritrovato anche una lapide nel seminterrato. Dicono: "E’ stato inquietante, il tavolo da biliardo abbandonato nel mezzo di una partita era sinistro. Abbiamo trovato anche una lapide. E’ stata una esperienza molto interessante curiosare là intorno, come osservare una vita intera congelata nel tempo".

Per essere onesti, Gilmour non vive a Hook End Manor da alcuni decenni. Dopo aver acquistato la proprietà nel 1980, l'ha poi venduta alla West Side Productions. A metà degli anni '90 venne presa da Trevor Horn dei Buggles. Nel 2007, Horn la mise in vendita per 10 milioni di sterline dopo che la moglie venne colpita accidentalmente da un colpo di fucile ad aria compressa sparato dal figlio e andò in coma.

Dal giugno 2016 il proprietario è un misterioso signore che si chiama Mark White che dichiara di averla acquistata a scopo di investimento. Certo è che non vi ha toccato nulla.