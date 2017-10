La rock band fondata nel 1981 a San Antonio, Texas, da Gibby Haynes e Paul Leary, tace - discograficamente parlando - dal 2001, anno d'uscita del suo ottavo lavoro, "Weird revolution". Ora i Butthole Surfers, annuncia Leary, hanno iniziato a lavorare su un nuovo disco, che sperano di pubblicare la prossima estate. L'album vedrà riuniti Leary e Haynes con il batterista King Coffey e il bassista Jeff Pinkus, come dire quattro quinti della formazione responsabile del fondamentale "Locust abortion techinician", datato 1987.

I Metallica, per dire, sono costretti a tirar fuori un altro disco in stile Metallica. i Foo Fighters sono obbligati a fare dischi in stile Foo Fighters. Noi siamo diversi, non abbiamo mai avuto un sound o uno stile. Quindi siamo liberi. Non sappiamo cosa verrà fuori. Ci sarà del pop, del noise, e ci sarà anche altro. Stiamo a vedere.

Leary dice che lui e Coffey hanno al momento tre canzoni quasi finite e le basi ritmiche di un'altra quindicina di pezzi. Haynes si unirà loro nelle prossime settimane. A pubblicare il disco sarà la Five Music Inc:, l'etichetta della Artist Network Management, che a novembre metterà in vendita un 10 pollici con quattro brani rimasterizzati di "Locust abortion technician", e sta preparando un piano di ristampe della discografia dei Butthole Surfers (Leary spera nell'uscita di un box set "con un bel po' di roba strana rimasta inedita"). Ma per quanto riguarda le speranze di un tour, il musicista avverte di non farci troppo affidamento.